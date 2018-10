Lighthouse, il micro ufficio di lusso su due ruote di “Knowhow Shop” a Los Angeles

Un esperimento, un'assoluta novità nel panorama architettonico. A Los Angeles Knowhow Shop trasforma il proprio ufficio in una struttura piccola e confortevole. 50mila dollari spesi, 154 sq ft le dimensioni, 2 i suoi ideatori.

Ormai siamo abituati davvero a vedere di tutto. Nel quartiere di Highland Park a Los Angeles, gli architetti Kagan Taylor e Justin Rice di Knowhow Shop hanno progettato e costruito il nuovo ufficio per il loro studio di design all’interno di un cortile. Incredibile? E ancora non avete sentito il meglio! Il progetto in questione si chiama Lighthouse, in italiano «il Faro», ed è una micro-costruzione realizzata per poter essere il perfetto luogo di lavoro. Lighthouse è un chiaro esempio di collaborazione di due architetti, i quali hanno cercato di creare una perfetta simbiosi tra idea e realizzazione.

Knowhow Shop è uno studio di progettazione e costruzione fondato nel 2010 e come dicevamo è una manifestazione tangibile di artigianato tradizionale. Una struttura all'avanguardia, molto innovativa. L’obiettivo per la realizzazione di Lighthouse era quello di costruire in modo autonomo il loro nuovo ufficio: non solo a causa di vincoli finanziari, ma come prova di un nuovo concetto di micro-costruzione dal carattere contemporaneo. Il Lighthouse nel nome vuole riflettere sia il suo sistema di costruzione sia le sue aperture: finestre e porte. I leggeri pannelli prefabbricati sono assemblati con un impatto minimo sull'ambiente. Qualcosa dunque di eco-sostenibile, oltre che bello a vedersi.

Quali sono le caratteristiche? Una porta di grandi dimensioni e completamente personalizzata, una finestra e un lucernario funzionante forniscono luce naturale durante il giorno e proiettano un bagliore caldo e invitante di notte. Cosa desiderare di più? Senza la necessità di una fondazione tradizionale, il faro poggia su rotelle industriali. L'opera è stata portata a termine a luglio del 2017. Si stima che per realizzare la Lighthouse siano stati spesi intorno ai 50mila dollari.