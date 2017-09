Life of Wine 2017 Roma: torna l’evento unico dedicato al vino e alle vecchie annate

Gli amanti del vino non potranno perdere Life of Wine 2017, l’appuntamento romano dedicato alle vecchie annate. Nella Capitale arriveranno infatti ai banchi di assaggio sessanta grandi produttori da tutta Italia che presenteranno annate introvabili delle loro etichette più rappresentative. Life of Wine 2017 prevede anche degustazioni guidate da importanti firme del giornalismo vinicolo.

Appuntamento al 29 ottobre con la sesta edizione di Life of Wine, appuntamento unico nel mondo del vino interamente dedicato alle vecchie annate. Ideato e organizzato dallo Studio Umami di Firenze, la kermesse attirerà a Roma sessanta grandi cantine provenienti da tutta Italia che si riuniranno – dalle 14 alle 21 – presso l’Hotel Radisson Blu; i produttori saranno sistemati in postazioni individuali, presiedute dagli stessi o dai loro più stretti rappresentanti. Ogni azienda porterà quindi in assaggio l’ultima annata in commercio e almeno due vecchie annate della sua etichetta più rappresentativa.

Life of Wine 2017 rappresenta quindi un’occasione straordinaria per tutti gli appassionati che, attraverso l’assaggio di bottiglie spesso introvabili sul mercato, potranno esplorare l’evoluzione del vino nel tempo grazie alle oltre 200 referenze presenti declinate in diverse annate. Il tutto arricchito dalla possibilità di conoscere e confrontarsi con i vignerons, scoprendo nei loro racconti le storie ed i territori sempre unici che ne accompagnano lavoro e passione. Maggiori info su www.lifeofwine.it.