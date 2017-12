Libri più venduti del 2017: ecco i gusti letterari degli italiani

La fine dell’anno si avvicina e, come tradizione, è tempo di bilanci e di classifiche. Quest’oggi, in particolare, vi proponiamo la classifica dei libri più venduti del 2017 stilata da Amazon. Dai grandi classici sino alle rivelazioni dell’anno, ecco cosa hanno acquistato e (forse) letto i nostri connazionali lungo tutto il corso dell’anno…

Come specificato in una nota, nella classifica dei 10 libri più venduti nel 2017 a farla da padrone sono soprattutto titoli italiani, romanzi d’amore e volumi dedicati al cibo e al benessere, ma anche grandi classici per adulti e bambini come Il Piccolo Principe. Non mancano però anche i sequel di saghe di grande successo internazionale. Veniamo quindi alla classifica stilata da Amazon…