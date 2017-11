Libri da leggere e da regalare a Natale 2017: in uscita una fiaba inedita di Mark Twain

Se pensavate di conoscere tutta la bibliografia di Mark Twain dovrete ricredervi: uscirà infatti a breve una nuova ed inedita fiaba dello scrittore statunitense scomparso nel lontano 1910. Lo scritto – sparito per moltissimi anni – è riapparso sfogliando i manoscritti di Mark Twain, conservati alla University of California a Berkley. In particolare, la fiaba si intitola “Il rapimento del Principe Margarina” e uscirà nelle librerie, edita da Bompiani, il 29 novembre 2017.

“Il rapimento del Principe Margarina” – in libreria dal prossimo 29 novembre – riprende fedelmente alcune delle fiabe che Mark Twain raccontava nel 1879 alle sue figlie: protagonista del racconto – adatto sia agli adulti sia ai bambini – racconta di Johnny, povero ragazzino che si trova a mangiare il fiore spuntato da un fiore magico. Gli appunti di Mark Twain – 16 pagine – non erano però completi e la fiaba è stata così portata a termine da Philip Stead, scrittore che immagina di conversare con lo stesso Twain. A completare un volume magico sono le illustrazioni della pluripremiata artista Erin Stead.

“E’ stato lui a raccontarmi questa storia, e al contrario di me lui è effettivamente morto. O almeno credo, visto che arrivato più o meno a tre quarti del racconto si alzò per andare a prendere un’altra tazza di tè e…puf, svanì” – racconta nella nota d’apertura Philip Stead.