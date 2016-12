Libri da leggere assolutamente nel 2016: i 10 più amati dell’anno (secondo Amazon)

Quali sono i libri da leggere assolutamente nel 2016? Per aiutarvi in questa scelta abbiamo deciso di attingere dalla top ten creata da Amazon: il colosso dell’e-commerce, infatti, ha stilato come ogni anno la classifica dei libri più venduti in Italia. Non solo grandi classici… Possiamo già anticiparvi che nella classifica sono presenti anche novità, best seller e titoli inaspettati.

Harry Potter e la maledizione dell’erede, J. K. Rowling e John Tiffany: pur non trattandosi del reale sequel della saga del maghetto, questo libro è tratto dalla sceneggiatura dello spettacolo teatrale che ha fatto da seguito all’ultimo capitolo delle avventure di Harry Potter. Inutile dire che ha spopolato anche in Italia…; Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry: capolavoro indiscusso, questo libro continua a far sognare grandi e piccini e quest’anno è stato anche supportato dall’uscita del film. Un vero e proprio classico senza tempo e senza età; La dieta del dottor Mozzi. Gruppi sanguigni e combinazioni alimentari, Pietro Mozzi e Martino Mozzi: prima vera new entry dell’anno, questa è la prova di come gli italiani siano sempre più attenti al tema della salute e del benessere; Io prima di te, Jojo Moyes: anche in questo caso si tratta di una vera e propria rivelazione. Nonostante possa essere considerato un classico romanzo rosa, l’ambientazione e i suoi protagonisti lo hanno reso uno dei libri (e film) più amati del 2016; La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni, Valter Longo: tra i libri più venduti e letti del 2016, il libro regala spunti per uno stile di vita sano e basato sul metodo scientifico; Succhi freschi di frutta e verdura, Norman Walker: addio pasta e pane, gli italiani ora vogliono rimettersi in forma con i succhi di frutta e verdura freschi; Kobane calling, Zerocalcare: si tratta forse del titolo più inaspettato in quanto non è nè un romanzo nè un trattato bensì una graphic novel. Il noto autore di fumetti italiani, però, sembra aver colto nel segno…; Sette brevi lezioni di fisica, Carlo Rovelli: fisico teorico di fama mondiale, l’autore ha deciso di raccontare la fisica alla gente comune; Il magico potere del riordino. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita, Marie Kondo: best seller mondiale, questo manuale ha rivoluzionato la vita di buona parte dei suoi lettori; L’amica geniale, Elena Ferrante: romanzo rosa per eccellenza, il libro è una delle storie più amate della misteriosa scrittrice.