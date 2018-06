Liberato a Milano, Converse per il misterioso cantante che fa impazzire le folle

In effetti il musicista è riconoscibile solo attraverso la sua felpa nera con cappuccio e un paio di One Star, sempre nere. Liberato è il vero “anti-eroe”, simbolo dell’audace gioventù italiana contemporanea. Il 9 Maggio Converse ha stupito Napoli alimentando il movimento di Liberato con una live performance a sorpresa al tramonto, che ha riunito più di 25.000 fan da tutte le regioni d’Italia.

Il 9 Giugno, ci sarà un dirompente concerto gratuito a Milano, nel quartiere Barona, dove verrà “occupato” Piazzale Donne Partigiane, per l’intero giorno. Tra le varie componenti del set-up, verrà anche aperto un ONE-DAY-ONLY POP UP STORE dove verrà venduto un esclusivo merchandising Converse x Liberato. I prodotti che saranno in vendita saranno le iconiche One Star, 2 t-shirt e una felpa, tutto naturalmente customizzato con le grafiche curate dall’artista stesso.

Liberato a Milano si esibirà a Barona a partire dalle ore 18 del 9 giugno 2018.