LG G6 prezzo, caratteristiche, uscita, rumors e news: ecco le nuove immagini in attesa del MWC 2017

Sebbene verrà presentato ufficialmente in occasione del MWC 2017, dalla rete arrivano nuove immagini di LG G6. Ecco allora prezzo, uscita, rumors e news su quello che si prospetta essere uno degli smartphone più attesi del 2017 insieme a Samsung Galaxy S8 e iPhone 8.

LG G6 prezzo, caratteristiche, rumors e news… Cosa sappiamo sinora? Nonostante manchino poco più di due settimane al MWC 2017 – Mobile World Congress di Barcellona – evento in cui verrà presentato ufficialmente – dalla rete emergono interessanti novità in merito al nuovissimo top di gamma del colosso sud coreano LG. In particolare, gli ultimi rumors si focalizzano sul design degli smartphone, più tradizionale rispetto all’LG G5.

In particolare, dalle ultime foto dell’LG G5 trapelate in rete, è possibile notare un telaio unibody in alluminio spazzolato, fondamentale per la certificazione IP68 ovvero quella che garantisce l’impermeabilità e la resistenza alla polvere dello smartphone. In attesa della presentazione al MWC 2017, LG ha comunque già confermato da presenza di un display da 5,7 pollici con risoluzione QuadHD+. Il nuovo top di gamma LG G6 presenta altresì angoli arrotondati e cornici molto sottili nonchè doppia fotocamera posteriore: poco sotto la fotocamera anche il lettore di impronte digitali che funziona anche come tasto d’accensione. Ancora non è dato sapere se la fotocamera frontale integrerà anche lo scanner dell’iride. Infine, le ultime indiscrezioni parlano di processore Snapdragon 821 ma non rivelano nessuna news in merito al prezzo: non resterà quindi che attenderà il 26 febbraio per la presentazione ufficiale al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.