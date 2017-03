Lexus RC F e GS F 2017: sportività, eleganza e comfort per la nuova gamma F

Arrivano anche in Italia Lexus RC e GS F, i due nuove modelli lanciati da Lexus nel 2017 con un’anima sempre più sportiva e dinamica ma che non perde di vista l’eleganza. Le nuove vetture sono quindi pensate per assicurare comfort assoluto all’utilizzatore ma anche grandi performance di guida.

Lexus lancia anche in Italia RC e GS F 2017, i nuovi modelli della sua gamma sportiva F. Ma cosa aspettarsi? RC F è dotata motore aspirato 5.0 litri V8 con distribuzione a 32 valvole e quindi in grado di generare una potenza di 477 cv e 530 Nm di coppia. Il motore è altresì abbinato ad una trasmissione a 8 rapporti Sport Direct Shift con 6 modalità selezionabili. La possibilità di passare dal ciclo Atkinson a quello Otto permette al conducente di modulare le dinamiche così da sfruttare al meglio le potenzialità della vettura. Lexus RC F è capace di raggiungere i 100 chilometri orari in 4,5 secondi: la vettura è disponibile anche negli allestimenti Luxury e Carbon Pack.

Nella nuova gamma Lexus anche la GS F 2017: dotata del medesimo propulsore della precedente, è pensata per tutti coloro che cercano elevate performance di guida e comfort estremo. Tra le altre cose, infatti, la vettura è dotata di sistemi che migliorano la dinamica di guida, come il TVD (Lexus Torque Vectoring) e gli AVS (ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni).

Credit: Lexus News Room