Levi’s assunzioni 2018: le offerte di lavoro per il brand di abbigliamento, ecco posizioni aperte e requisiti

Levi’s è un brand specializzato in denim e jeans di proprietà della Levi Strauss & Co., azienda statunitense tra le maggiori al mondo che operano nell’industria tessile. La società, che prende nome dal suo fondatore, è nata, nel 1853, a New York. Oggi ha il proprio headquarter a San Francisco, negli Stati Uniti, ed è proprietaria anche dei marchi Dockers e Denizen. Al Gruppo si deve la realizzazione del primo blue jeans, nel 1973. Levi Strauss produce e vende abbigliamento e accessori, ed è presente in oltre 110 Paesi del mondo, tra cui l’Italia. Attualmente vanta una rete di circa 50mila punti vendita a livello globale ed impiega più di 13mila dipendenti. Il noto marchio di abbigliamento e jeanseria cerca, periodicamente, personale per assunzioni nei punti vendita presenti in Italia. Ecco tutte le posizioni aperte per Levi’s.

Levi’s posizioni aperte: ecco le offerte di lavoro 2018

Durante l’anno il Gruppo seleziona personale per la copertura di posti di lavoro nei negozi Levi’s presenti sul territorio nazionale. In questo periodo, ad esempio, la società è alla ricerca di vari profili da assumere presso diverse sedi in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia. I candidati selezionati saranno inseriti a tempo determinato o indeterminato. Gli interessati alle assunzioni Levi’s e alle opportunità di lavoro nei punti vendita del Gruppo possono valutare le posizioni aperte al momento. Ecco una breve descrizione dei profili richiesti:

SALES STYLIST – Roma

CASUAL STORE STYLIST – Firenze

SALES STYLIST CASUAL – Castel Romano

CASUAL SALES STYLIST – Molfetta (Bari)

ASSISTANT STORE MANAGER – Castel Guelfo (Bologna), Fidenza (Parma)

STORE MANAGER – Firenze

SENIOR GLOBAL MERCHANDISER FOOTWEAR – Merone (Como)

SALES STYLIST CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) – Castel Romano

Levi’s offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Le offerte di lavoro Levi’s vengono pubblicate anche attraverso la pagina aziendale presente su LinkedIn. Vi suggeriamo di monitorarla, per restare aggiornati su tutte le selezioni di personale. Gli interessati alle future assunzioni Levi’s e alle opportunità di lavoro in Italia possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Levi’s “Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione delle ricerche in corso e candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online.