L’esperienza di alloggiare in un vero castello medievale

di Chiara Giacobelli

Chi non ha mai avuto il sogno segreto di regalarsi una cena, e magari anche una notte, in un vero e proprio castello delle favole, come principi, re e regine, uomini d’affari e politici, tutti realmente passati per i corridoi e le stanze in cui oggi ci ritroviamo a soggiornare? Ebbene, il sogno può facilmente diventare realtà viaggiando di poco verso il nord e raggiungendo l’abitato di Pavone Canavese, dove svetta un Monumento Storico tra i più belli d’Italia, ma tra i pochissimi ad essere usufruibili dal pubblico in qualità di albergo e ristorante di lusso.

Poco lontano da Ivrea e da Novara, il Castello di Pavone affascina grazie alla sua lunga storia, che ha inizio addirittura nel IX secolo, quando cominciò ad essere costruito in veste di fortezza adibita al controllo delle floride terre circostanti. La posizione strategica, l’altura, il clima mite e il terreno fertile ne facevano infatti un luogo privilegiato per erigere una struttura del genere, tanto che ben presto divenne un vero e proprio centro economico e culturale attorno a cui si sviluppò il borgo ancora oggi conservato.

Se è curioso sapere che in passato fu sede di laboratori medici e corsi di aggiornamento per dottori, sarà altrettanto interessante scoprirlo come hotel e ristorante, specie considerando l’estrema attenzione posta nel mantenere intatta l’atmosfera di un tempo. Le camere in cui si soggiorna stupiscono grazie ai soffitti a volta affrescati, i pregiati mobili d’epoca, le grandi porte di legno e le maioliche nei bagni. Uscendo dalla propria stanza, si potrà invece spendere qualche ora passeggiando qua e là nella corte, visitando il chiostro con il pozzo, soffermandosi all’ombra del loggiato e soprattutto godendosi il fantastico panorama costituito da verde, monti e cielo azzurro, in una zona dalle mille risorse forse ancora poco conosciute.

Il ristorante d’elite non fa torto alla linea tradizionalista con cui i proprietari gestiscono l’attività, tanto che – con un po’ di fantasia – sembrerà davvero di degustare bevande e portate ritrovandosi in un banchetto medievale. Meta ideale per una fuga di coppia, il Castello di Pavone intriga tuttavia anche le famiglie e i più piccoli, incuriositi dalla storia del celebre animale rappresentato ovunque e dai tanti spazi da scoprire, giardini fioriti compresi.

Lo spettacolo più suggestivo, però, il castello lo offre di notte, quando, arrivando dall’autostrada e uscendo in direzione di Pavone Canavese, ci si ritrova davanti la lunga e perfetta cinta muraria completamente illuminata, con le torri di vedetta e il resto dell’architettura medievale molto ben conservata.

Scelto da molti per essere la sede di matrimoni e altre cerimonie, esso è anche la perfetta alcova per una fuga romantica, o per il divertimento tra amici. Numerosi sono infatti gli eventi organizzati per animare le ampie sale, a cominciare dal pacchetto per Halloween alle porte. Basta dare un’occhiata al sito per avere tutte le informazioni necessarie, ma non aspettate troppo: considerata la maestosità e rarità dell’hotel, le prenotazioni vanno a ruba!

Informazioni utili.

Castello di Pavone

Via Dietro Castello

Pavone Canavese (TO)

Tel : +39 0125 672111

Web: www.castellodipavone.com

Mail : info@castellodipavone.com