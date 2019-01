Leroy Merlin offerte di lavoro: più di 80 assunzioni in Italia

Leroy Merlin, celebre colosso francese del bricolage, fai-da-te, edilizia, decorazione e giardinaggio, è pronto a nuovi inserimenti in Italia. L’azienda è alla ricerca di 80 risorse da aggiungere nell’organico dei punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale e nella centrale di Milano, in Lombardia.

Leroy Merlin, azienda francese operante nella Grande Distribuzione Organizzata, è specializzata nei settori bricolage, edilizia, e giardinaggio. La società, nata nel 1923 in Francia, appartiene al Gruppo Adeo, una delle principali realtà attive nel settore della GDO, è presente in 12 Paesi del mondo, con una rete di oltre 1.290 negozi a gestione diretta, in franchising o associati. A fine anni ’80 la società è cresciuta, aprendo il primo punto vendita in Spagna. Nel 1996 l’azienda ha aperto i primi negozi in Polonia e Italia. Leroy Merlin Italia Srl conta 48 punti vendita e oltre 6.700 collaboratori. Le opportunità di lavoro in Leroy Merlin sono molte sul territorio nazionale per lavorare nei negozi del Gruppo e in sede. Le selezioni sono rivolte, in genere, sia a professionisti esperti in diversi settori che a giovani anche senza esperienza, in vista di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e stage formativi.

Leroy Merlin: le posizioni aperte

Ecco le figure professionali ricercate da Leroy Merlin e le relative sedi:

Stage Customer Care / Relazione Clienti (Sede Centrale di Milano)

Stage HR di Negozio (Bergamo)

E-Commerce Project Manager (Sede Centrale di Milano)

Project Specialist Servizi Marketing (Sede centrale di Milano)

Stage Servizi Marketing (Sede centrale di Milano)

Store Performance Leader (Firenze)

Addetto Supply Chain – Part Time (Milano, Venezia)

Addetto al Carico e Scarico Merci con Patentino (Bologna)

Addetto alla Logistica (Rimini, Savignano sul Rubicone, Verona)

Addetto Supply Chain (Verona)

Allievo Capo Settore (Milano, Bergamo)

Allievo Capo Settore Commercio (Bologna, Perugia, Bergamo)

Capo Settore Supply Chain (Milano)

Capo Settore Commercio (Milano, Perugia)

Consigliere di Vendita (Treviso, Napoli, Caserta, Piacenza, Firenze, Bologna)

Chi volesse avere maggiori informazioni non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Leroy Merlin, alla sezione Lavora con Noi. Qui è possibile candidarsi, compilando l’apposito form e caricando il curriculum vitae.