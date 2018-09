Leone oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: prudenza in amore, non è il momento dei passi avanti

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Se qualcuno non è stato sincero con te, potresti fargliela pagare! Perché non è questo il momento giusto per portare avanti progetti che non ti interessano. E così, anche in amore, bisogna stare attenti soprattutto a metà Settembre. L’unica cosa evidente è che sei molto stanco e a volte troppo aggressivo. Prudenza in giornate attorno al 13. Per quanto riguarda l’amore, scelte possibili ma non è il mese giusto per fare passi avanti rispetto ad una convivenza o ad un matrimonio. Le storie nate da poco devono ancora vivere qualche momento di tensione: forse sei solo nervoso perché alcune promesse non si sono realizzate. Spese maggiori nella vita di coppia.

Stelle strane per l’amore: se ci sono stati problemi di coppia, dovrai cercare di non alimentare ulteriori polemiche . Sarà davvero facile andare sopra le righe … Non perdere la pazienza! Per lungo tempo sei stato soggetto a malumori, dissapori, anche solo per questioni di principio. Dovresti cercare un dialogo chiarificatore. Se hai sostituito una storia con una nuova potresti avere dei ripensamenti per aver fatto delle scelte un po’ troppo affrettate. Per quanto riguarda il lavoro qualcuno sentirà un forte senso di rivalsa. Dopo esserti impegnato molto, avere dimostrato molto, è probabile che tu ti possa sentire messo da parte ingiustamente. Quello che potrebbe fermarsi adesso, tuttavia decollerà a fine anno e quindi bisogna sempre lavorare essendo lungimiranti e mai frettolosi.