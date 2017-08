Leone oroscopo Paolo Fox settembre 2017: grande energia, decisioni importanti in amore

Sei in recupero ma devi assolutamente riposarti. Cerca di non perdere le staffe per problemi e tensioni di carattere economico che potrebbero verificarsi negli ultimi 5 giorni del mese. Sarà un mese di grande energia che non dovrai sprecare.

Saturno e Urano sono in ottimo aspetto nel tuo segno e favoriscono i guadagni. L’ultima settimana di settembre sarà efficace per gli studenti che devono affrontare un esame. Saranno settimane molto impegnative per i nati del segno. Il grande stress degli inizi dell’anno scorso è ormai superato, ora un socio potrebbe farti una proposta; c’è chi può offrirti un incarico. Fase di trasformazione importante.

Le stelle sono con te: qualche Leone ha già concluso un accordo d’amore e si è sposato o fidanzato. Altri invece non vogliono saperne di avere una persona attorno dalla mattina alla sera e potrebbero optare per una pausa dai sentimenti. Chi ha deciso di separarsi lo farà con serenità e grande entusiasmo, in quanto sarà felice di tornare libero. Chi lascia adesso trova subito un nuovo amore o sta bene anche da solo; chi invece è in dubbio fra due storie farà una scelta decisiva. Il 26 discussioni con parenti o persone del passato.