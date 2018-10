Leone oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: periodo strano per i sentimenti, sono indecifrabili

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Gli eventi più importanti dovrebbero già essere in corso, ma attenzione alle spese nei primi dieci giorni del mese. Inoltre, bisogna sempre agire per tempo; ricorda che da Novembre potresti anche tagliare rapporti che non funzionano. E da questo punto di vista, quest’Ottobre è un mese preparatorio! Dal 21, Sole positivo per le finanze e le trattative. Solo in certe giornate, attorno all’11, ci sarà da ridire, da discutere. Per l’amore andrà meglio da Novembre. Le coppie in crisi sono più nervose; nei rapporti con certi segni – Toro, Leone, Scorpione – la cautela deve essere doppia. I single vorrebbero avere ancora più libertà. Discussioni in famiglia.

In amore presto finirà quel senso di tensione che stai vivendo. Soprattutto se hai un rapporto che va avanti da tempo, di recente ci sono state anche troppe incomprensioni. Se sei solo, avrai pane per i tuoi denti nel cercare di capire le intenzioni di una persona strana e particolare che potrai conoscere o frequentare meglio a fine mese. Periodo strano per i sentimenti, non sono del tutto decifrabili. Nel complesso è un momento ricco di fermenti e nuovi stimoli, ma bisogna avere molta prudenza se hai a che fare con Acquario e Scorpione, segni che potrebbero darti qualche problema. La situazione professionale è tutta sotto un altro andamento. Hai la capacità di captare al volo gli avvenimenti e muoverti con destrezza anche nelle situazioni più complesse. Insomma, tutto è in movimento; presto riceverai notizie all’inizio contrastanti ma poi in grado di rimettere in ordine. Terrai tutto sotto controllo senza difficoltà. Favoriti i viaggi e gli spostamenti.