Leone oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: sei affascinante,vecchi spasimanti ritornano!

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

In questo Novembre il portafogli sembra un po’ più povero. Ecco perché non devi fare spese eccessive. Ma con il nuovo transito favorevole di Giove qualcosa si muove in positivo. Sei sicuro di aver cercato d aiutare la fortuna? L’atteggiamento personale conta molto al riguardo! Per l’amore Venere è dalla tua parte. E se c’è stato qualcuno che ti ha fermato, ora ti prenderai una rivincita. E’ una situazione in crescita. E quelli che sono ancora soli, a fine mese potrebbero trovare qualche bella avventura da vivere senza troppi pensieri.

In amore potrebbe tornare anche qualche spasimante del passato! Ma sta a te decidere se vale la pena o no recuperare una storia chiusa. Qualche tensione a metà settimana, attenzione! Sarebbe davvero un peccato sprecare le prime giornate di questa settimana chiusi in casa o in un ufficio. Se hai la fortuna di viaggiare, fallo! Non saranno poche le persone che si accorgeranno di quanto sei affascinante, questo è un momento meno avaro dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro è un momento eccezionale per risvegliare l’ambizione, anche se qualche giornata polemica ci sarà soprattutto con collaboratori e superiori. E’ un oroscopo eccellente anche per l’attività professionale. Proposte in arrivo. Tutti i cambiamenti, anche quelli di domicilio o di attività, avvengono sotto una buona stella.