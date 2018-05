Leone oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: il mese inizia all’insegna della passione, cambiamenti di rotta

Il Leone è un segno fisso di fuoco, governato dal Sole. Il Sole si può trovare nel Leone nel periodo che va dal 23 luglio al 22 agosto. Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone.



Leone: in amore piccoli contrasti, attenzione ai collaboratori

Ci sono dei piccoli contrasti che devi cercare di superare. Questo è il mese in cui qualcuno potrebbe pensare di cambiare attività, lavoro o accettare una proposta per l’estate, magari proporsi se occorre. D’altronde negli ultimi quattro mesi è successo di tutto, ma ora la situazione è decisamente migliore. Attenzione anche ai collaboratori. Qualcuno dovrà agire da un punto di vista legale per fare valere un suo diritto. Per quanto riguarda l’amore, ci sono più opportunità. Evidentemente il fatto di avere tanti fastidi o comunque troppe preoccupazioni nell’ambito del lavoro può determinare un maggiore interesse nella vita affettiva. Favoriti anche i nuovi incontri. Insomma, questo maggio è un mese importante che va vissuto in maniera ottimista. Un dolce incontro può rivelarsi molto appassionato nella prima parte del mese, se devi farti avanti e chiedere qualcosa esitare e fallo ora! Se c’è una persona che ricambia i tuoi sentimenti, gioca ora le tue carte e fai la tua mossa. E un cielo il tuo che favorisce il recupero per i sentimenti. Gli incontri saranno molto importanti ma bisogna lavorare fin da adesso per ottenere il massimo. Giove però è dissonante e nelle coppie di lunga data porta ancora qualche problematica da superare per via dei soldi o questioni di carattere pratico.

Leone: cambi di rotta in vista!

Il lavoro: hai tanti discorsi da fare e qualcuno del segno ha dovuto rinunciare o stava per rinunciare ad un lavoro. I più fortunati hanno addirittura cambiato rotta! Da Marzo stai guadagnando un po’ meno ed oltre a una riduzione delle entrate hai dovuto affrontare qualche spesa in più. Devi infatti cercare di risolvere qualche problema economico. Alcuni progetti son in ritardo ma non per colpa tua, per i soci o per problemi familiari. Fai troppo e ti stressi spesso ultimamente: non affaticare la mente!