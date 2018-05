Leone oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: è il momento di evadere, contieni l’entusiasmo

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Ci sono dei piccoli contrasti che devi cercare di superare. Questo è un mese in cui qualcuno potrebbe pensare di cambiare attività, lavoro o accettare una proposta per l’estate magari proporsi se occorre. D’altronde, nel corso degli ultimi quattro mesi è successo di tutto ma ora la situazione è decisamente migliore. Attenzione anche ai collaboratori. Qualcuno dovrà agire da un punto di vista legale per far valere un suo diritto. Per quanto riguarda l’amore, ci sono più opportunità. Evidentemente il fatto di avere tanti fastidi o comunque troppe preoccupazioni nell’ambito del lavoro può determinare un maggiore interesse nella vita affettiva. Favoriti anche i nuovi incontri. Questo Maggio insomma è un mese importante che va vissuto in maniera ottimista.

Sei reduce da un periodo molto difficile, ora puoi vivere novità importanti. Anche un eventuale rapporto che ha conosciuto momenti di stress nel passato, sarà indotto ad una verifica definitiva: o dentro o fuori! Improvvisamente ti senti libero di agire, ma questo potrebbe generare atteggiamenti eccessivi. Sarà meraviglioso evadere, ma non devi esagerare con il tuo entusiasmo, altrimenti rischi di correre lontano, senza però una precisa direzione. La libertà di azione è possibile, ma in questo momento potrebbero tornare alcuni personaggi che erano usciti dalla tua vitae che ti avevano spinto a fare cose importanti un paio di anni fa. Meglio assumere un atteggiamento molto diplomatico, non dimenticare che le molte chiusure del passato sono avvenute proprio perché non hai resistito a dire tutto quello che senti dentro. Questo è un ottimo periodo per cambiare! Sei in recupero psicofisico, anche se lento.