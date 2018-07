Leone oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: in amore devi armarti di pazienza

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Fai qualche piccola riflessione in merito alle amicizie, agli accordi, alle persone che hai attorno, sarà inevitabile. Questo è infatti un periodo che può provocare ancora qualche piccola disputa con l’ambiente circostante, soprattutto perché devi farti valere. Non sono pochi quelli che hanno iniziato un nuovo progetto e sono sotto gli occhi degli altri. Non ami essere giudicato ma in qualche modo adesso devi darti da fare. Attenzione alla forma. Infatti è ancora una volta l’aspetto fisico che può creare qualche problema, ma solo se ti metti a fare troppo. In amore ci vuole molta pazienza. In questo periodo il recupero è certo, anche se non è escluso che negli ultimi tempi qualcuno abbia discusso. Sei pronto a rimettere in discussione tante cose, dovrai ascoltare anche il parere di chi hai attorno. I cuori solitari vivono una stagione particolare, bisogna riflettere bene sugli incontri del periodo che, comunque, saranno numerosi. I single noteranno che dopo tre mesi di fermo, finalmente arrivano proposte concrete.

Questo mese promette bene per l’amore, potresti infatti consolidare un legame, prendere una decisione che qualcuno sta aspettando da tempo. E’ un influsso benefico e stimolante! Già nel corso delle ultime quattro settimane, a dire il vero, ci sono state delle particolari attrazioni. E’ una situazione astrologica decisamente molto importante, soprattutto se intendi rafforzare un legame. L’erotismo raddoppia. Sul piano lavorativo brusche virate in arrivo. Sarai costretto a rifare una cosa oppure semplicemente ad importi, cosa che sta accadendo da tempo. Ma sei molto visibile, forte, e le stelle non sono negative in questo senso; è sempre meglio fare qualcosa che ci piace piuttosto che non fare niente. L’importante è non fare salti nel buio, l’oroscopo consiglia infatti di non lasciare il certo per l’incerto.