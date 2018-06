Leone oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: discussioni in amore, cambiamenti e ‘tagli’

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Amore – Potrebbero nascere discussioni, ma al tempo stesso anche belle emozioni, dal momento che tra pochi giorni Venere entrerà nel tuo segno. Magari l’acquisto di una casa, un trasferimento, un viaggio, un cambiamento. Questo riguarda soprattutto le coppie nuove: entro la fine dell’anno si potrà anche risolvere un problema legale eventualmente tra ex che ha generato molti fastidi nel corso degli ultimi anni. Tutte le questioni di casa andranno affrontate in tempi brevi. E con la tua grande, naturale disponibilità.

Lavoro – Se devi sostenere colloqui e prove potrai ottenere ottimi risultati. Questo è un buon momento anche per rilanciare la tua creatività. Tutta la seconda parte di Giugno funziona. Possiamo dire, senza tema di smentita, che tutti riusciranno a superare le prove lavorative con grande soddisfazione. C’è un po’ di stanchezza, il recupero a fine mese.

Venere sarà nel tuo segno dal 13 Giugno. Questo è un periodo di piccole e grandi svolte, dipende dalla età e dal tuo passato. Resta sempre un po’ di agitazione interiore per colpa di Marte opposto. Però sono in vista delle svolte per i giovani, per chi vuole fare un corso o iniziare un progetto, un programma. Peccato che dal punto di vista economico ancora non ci sia il recupero che vorresti, ma ricorda che questo periodo è importante per lanciare nuovi progetti che in autunno e inverno daranno buone soddisfazioni. Tempo di tagli in amore perché gli irriconoscenti con te fanno sempre una brutta fine. Sei disposto a chiudere le relazioni che non valgono. La seconda parte del mese porta molto più in termini di nuove conoscenze e positività negli incontri.