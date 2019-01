Leone oroscopo Paolo Fox Gennaio 2019: favorite tutte le relazioni, tensioni

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Questo è il mese delle grandi scoperte e delle grandi innovazioni. Ti senti meglio. Al momento bisogna promuovere le grandi scelte da fare per questo 2019. In questo Gennaio si può andare avanti senza problemi: è un mese che riesce anche a riportare qualche soldo in più. Se c’è una causa in corso, entro pochi mesi si risolverà con soddisfazione. Venere resta attiva e favorisce ogni genere di relazione, anche di tipo professionale. Se vuoi potrai recuperare una storia o consolidare meglio un rapporto. Ultimamente ci sono state molte responsabilità in seno alla famiglia. E questo sta un po’ pesando sul tuo umore.

Gennaio crea qualche tensione nelle questioni pratiche della vita, lavorative, ecco perché sentirai maggiormente l’esigenza di stare accanto a persone che sappiano garantirti fedeltà e certezze. Se ti piace una persona non scappare, entro poco è possibile fare qualcosa in più per il tuo cuore. E’ proprio il concetto di stabilità che stai cercando di ripristinare nella tua coppia; in questo particolare mese, è possibile che certi contrasti legati al passato siano decisamente superabili. Nell’ambito del lavoro ci vuole molta prudenza, soprattutto se in questo periodo devi decidere le sorti di una tua attività o di un cambiamento legato ai prossimi mesi. Ma la fortuna non manca! Attenzione a non rovinare collaborazioni e rapporti. Sono giornate che potrebbero anche semplicemente rappresentare momenti di grande stanchezza o troppe cose da fare.