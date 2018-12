Leone oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: è arrivato il periodo del grande risveglio

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Dicembre con Giove favorevole! Di punto in bianco capisci che grandi progetti ed iniziative sono ad ampio raggio, ed ora anche più facili da gestire, da seguire. Ad esempio, se da tempo hai due lavori in corso oppure desideri cambiare, ora sarà più facile portare a termine gli impegni assunti. Persino la sfera economica resta più protetta, anche se negli ultimi mesi hai dovuto colmare parecchi buchi. In amore restano in piedi solo le relazioni valide. Questo forse perché proprio tu non vuoi più perdere tempo con persone che non meritano fiducia. E se c’è un’ambiguità tra due storie, è possibile fare la scelta giusta. Per i giovani le prime avventure amorose sono favorite a metà; nel senso che per ora si cerca solo una compagnia, un’amicizia affettuosa. A Gennaio ci sarà qualche conferma in più, lo vedremo assieme. E’ arrivato il periodo del grande risveglio.

In amore è meglio decidere le cose più importanti entro la fine di questo mese. Se sei solo è bene ricordare che ti stimoleranno persone molto diverse da te, per cultura o magari per età. Come al solito sarà la curiosità a vincere! Le storie nate di recente procedono a rilento, non è colpa tua ma ci sono delle tensioni che devono essere amministrate con molta cura, tira e molla con il segno del Capricorno. Al lavoro, questo cielo aiuta a far partire nuovi progetti, purtroppo ci sono stati rallentamenti e per qualcuno anche questioni legali o finanziarie difficili da gestire. In questo periodo, però, sarà possibile fare progetti anche in vista di un futuro migliore! A breve ci sarà una chiamata, qualcosa di importante, Giove arriva a darti un mano!