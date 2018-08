Leone oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: nuove passioni in arrivo tra il 15 e 16

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco. E’ governato dal Sole. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Fissa. Il suo colore è il color oro; la pietra portafortuna è il diamante e il giorno fortunato è la Domenica. Il simbolo astrologico del Leone è rappresentato dalla testa e dalla criniera del Leone. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Leone, dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Questo è uno dei mesi più importanti dell’anno, soprattutto se vuoi portare avanti una iniziativa che avrà una partenza effettiva dall’autunno, perché è ora che si decide un programma. E’ un periodo ideale se vuoi dimenticare qualche triste trascorso d’amore; non per tutti, ma per molti, l’estate 2017 è stata foriera di distacchi d’amore. Ora, a distanza di un anno, si può dimenticare il passato e pensare a qualcosa di bello. Le giornate del 15 e del 16 potrebbero portare una nuova passione; a metà mese potresti tentare un approccio! Così come alla fine di Luglio ci sono stati dei dubbi a livello sentimentale, nella seconda metà di Agosto può arrivare una conferma. Lavoro favorito. Certo è che quello che fai avrà più successo di quanto immagini. Dal punto di vista economico andrà meglio negli ultimi mesi dell’anno.

In amore evita di dare spazio al passato, soprattutto se porta qualche amarezza. Non tutti, ma molti, nell’estate dell’anno scorso hanno avuto una crisi d’amore. Questo è un momento in cui i tuoi rapporti valgono molto. Ed i nuovi incontri ancora di più. I rapporti migliori sono con Bilancia, Pesci e Gemelli. Mercurio rafforza il settore delle amicizie e permette di incontrare persone nuove e chissà che propri tra queste non ci sia qualcuno capace di farti battere forte il cuore. Al lavoro tieni gli occhi aperti per ottenere il massimo entro tempi brevi! Probabile che in questo periodo tu abbia accettato un nuovo incarico o nel corso degli ultimi mesi che tu sia stato messo alla prova. Potesti iniziare nuovi fruttuosi rapporti di lavoro. Mercurio nel segno procura protezioni.