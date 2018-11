Leonardo Pieraccioni nuova fidanzata: è la sosia di Laura Torrisi, sua storia ex nonché madre di sua figlia. Solo una coincidenza? L’attore toscano è stato pizzicato con Teresa Magni a spasso per Firenze e i paparazzi li hanno immortalati mentre si baciano appassionatamente. Impossibile non notare che l’affascinante mora accanto all’attore ha i capelli e i lineamenti del viso pressoché identici a quelli della Torrisi.

Avrà finalmente dimenticato Laura Torrisi e ritrovato l’amore? Se lo domanda il settimanale Diva e Donna che pubblica gli scatti esclusivi della coppia. Leonardo Pieraccioni, che nei prossimi giorni sarà nelle sale proprio con un film sulle ex – “Se son rose”, in cui lui è il regista e protagonista – è stato pizzicato a spasso per Firenze con una mora. Si tratta dell’affascinante Teresa Magni, che somiglia come una goccia d’acqua a Laura Torrisi. I due sembrano molto affiatati: camminano a braccetto e si scambiano un bacio.

Pieraccioni tornerà nei cinema d’Italia il prossimo 29 novembre con una pellicola in cui è regista e attore. Un film autobiografico che ha come incipit un interrogativo: “Cosa accadrebbe se qualcuno mandasse dal tuo cellulare di nascosto alle tue ex un messaggio con scritto: ‘Sono cambiato. Riproviamoci!’?”. Nella vita reale, però, il legame sentimentale con la ex è da tempo un capitolo chiuso. Il 53enne fiorentino sembra infatti pronto a una nuova relazione sentimentale con una donna che in effetti ricorda in tutto e per tutto al sua affascinante ex compagna, Laura Torrisi. Solo coincidenza o scherzo dell’inconscio? Leonardo e la nuova fiamma Teresa sorridono e chiacchierano, come mostrano le fotografie pubblicate dal settimanale Diva e Donna danno impressione di essere molto complici.

