Leonardo Di Caprio vacanze in Costiera Amalfitana con la nuova fiamma: eccoli insieme (FOTO)

Leonardo Di Caprio vacanze in Costiera Amalfitana: l’attore premio Oscar 2016 ha scelto l’Italia per trascorrere dei giorni in totale relax con la sua nuova fiamma in questa estate 2018. L’attore è stato immortalato insieme alla fidanzata Camila Morrone – 21enne modella e attrice – prima per le strade di Positano e poi in quelle di Capri. Di Caprio, premiato per la sua performance in “The revenant”, è arrivato in Costiera a bordo di uno yacht, nel pomeriggio dello scorso 3 agosto. dopo la coppia si sarebbe spostata sulla vicina isola di Capri.

Camila Morrone – 21 anni compiti lo scorso 16 giugno – è figlia di Lucila Solà, fidanzata di Al Pacino. La giovane modella ha sfilato per Moschino e posato per Victoria’s Secret, prima di cimentarsi in qualità di attrice in Bukowski di James Franco e nel remake di Il giustiziere della notte, al fianco di Bruce Willis. A breve la vedremo nelle sale con Never Goin’ Back di Augustine Frizzel.

Indossava una felpa grigia, il cappellino con visiera calata che gli copriva occhi e un cappuccio che ne camuffava il volto. Di Caprio ha dunque provato in ogni modo a mimetizzarsi ma, nonostante l’impegno, è stato riconosciuto da tantissime persone che ha incrociato durante il suo tragitto con la fidanzata. Del resto, com’era possibile non notarlo? Meno preoccupata la giovane fidanzata Camila, apparsa sorridente e rilassata accanto al divo di Hollywood. La coppia ha deciso di concedersi una vacanza romantica e approfittare del tempo libero che Leonardo Di Caprio ha avuto dalle riprese del film che uscirà a Lìluglio 2019, “Once upon a time in Hollywood”. La pellicola è diretta da Quentin Tarantino, e sul cui set Di Caprio è affiancato da Brad Pitt.