Lenovo ThinkPad Anniversary Edition 25: il portatile per professionisti compie 25 anni

Il ThinkPad è stato in assoluto il portatile Ibm più conosciuto al mondo, pensato soprattutto per una clientela di professionisti. Oggi, a 25 anni dall’uscita, Lenovo ripropone il ThinkPad in un’edizione con caratteristiche d’eccellenza ma che strizza l’occhio allo storico portatile.

Si chiama Lenovo ThinkPad Anniversary Edition 25 la nuova versione del portatile – ex Ibm – che ha fatto la storia dei notebook. Se il suo marchio di fabbrica era sicuramente il piccolo trackpoint rosso “incastrato” nel mezzo della tastiera, questo computer ha rappresentato per anni la scelta di molti professionisti e non solo. A 25 anni di distanza dal suo debutto, avvenuto nel 1992, Lenovo ha deciso di lanciarne una versione celebrativa che unisce caratteristiche di fascia alta ad un design che rispecchia in tutto e per tutto i primi modelli arrivati sul mercato.

Sul nuovo Lenovo ThinkPad Anniversary Edition 25 sono quindi presenti la tastiera con le frecce in basso a sinistra, l’intramontabile trackpoint rosso ma anche la forma. Questa nuova versione anniversario non ha però ovviamente niente da invidiare ai rivali top di gamma in questo settore. Il notebook racchiude infatti un processore Intel Core i7, 16 Gb di memoria RAM e un hard disk SSD da 512 Gb: ciò che davvero lo contraddistingue è probabilmente la batteria, capace di garantire sino a 14 ore di autonomia. Il prezzo è invece di 1899 dollari.