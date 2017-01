Le squadre di calcio più ricche del mondo del 2017

Il Real Madrid perde il primo posto dopo 12 anni di supremazia mentre la Juventus si conferma in cima alla lista delle squadre italiane.

Stiamo parlando della Football Money League 2017 ovvero l’annuale classifica delle squadre di calcio più ricche del mondo stilata da Deloitte.

A spodestare la squadra spagnola troviamo il Manchester United, che ritorna al primo posto della classifica delle squadre di calcio più ricche per la prima volta dal 2004, chiudendo l’anno con 689 milioni di euro. Al secondo posto si posizione il Barcelona con 620.2 milioni di euro, mentre sul gradino più basso del podio troviamo proprio l’ex regina, il Real Madrid con 620.1 milioni di euro ovvero 50 milioni di euro in più rispetto alla passata stagione ma comunque non abbastanza. Chiudono la cinquina dei paperoni del calcio Bayern Monaco e Manchester City.

Per trovare la prima delle squadre italiane presenti nella Deloitte Football Money League 2017 dobbiamo arrivare alla 10ma posizione dove, con 341.1 milioni di euro, si riconferma la Juventus, reduce dalla presentazione del nuovo logo del Club, le squadra di calcio più ricca d’Italia.

A seguire la capolista del campionato di Seria A la Roma ferma in 15ma posizione, il Milan, che perde due posizioni e ora è 16mo, e infine l’Inter, in 19esima.

Confermati i criteri di sempre con cui Deloitte stila la Football Money League; si tratta infatti di una classifica delle squadre di calcio ordinata in base al fatturato nella stagione sportiva precedente. Ad incidere ci pensano le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti e tutte le altre attività commerciali relative allo stadio nei giorni delle partite giocate in casa (“matchday”); le entrate relative alla vendita dei diritti televisivi delle partite (“broadcasting”); e le entrate dal merchandising e dai contratti con gli sponsor (“commercial”).

Ecco le 20 squadre di calcio più ricche del mondo secondo la Deloitte Football Money League 2017:

1. Manchester United

689 milioni di euro

2. Barcelona

620.2 milioni di euro

3. Real Madrid

620.1 milioni di euro

4. Bayern Monaco

592 milioni di euro

5. Manchester City

524.9 milioni di euro

6. Paris Saint-Germain

520.9 milioni di euro

7. Arsenal

468.5 milioni di euro

8. Chelsea

447.4 milioni di euro

9. Liverpool

403.8 milioni di euro

10. Juventus

341.1 milioni di euro

11. Borussia Dortmund

283.9 milioni di euro

12. Tottenham Hotspur

279.7 milioni di euro

13. Atletico Madrid

228.6 milioni di euro

14. Schalke 04

224.5 milioni di euro

15. AS Roma

218.2 milioni di euro

16. Milan

214.7 milioni di euro

17. Zenit San Pietroburgo

196.5 milioni di euro

18. West Ham

192.3 milioni di euro

19. Internazionale

179.2 milioni di euro

20. Leicester City

172.1 milioni di euro