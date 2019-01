Il termine influencer è diventato ormai un mantra: dall’America all’Italia il mondo del fashion è dominato da queste nuove figure professionali. Chiara Ferragni ha dato il via a questa professione in Italia e adesso siamo circondati sui social da figure emergenti che stanno cercando di replicare il suo percorso. Ma quali sono le influencer italiane che “influenzano” di più i nostri look? Da Giulia De Lellis ad Alice Basso, il segreto per avere successo porta il nome di Instagram.

Le Fashion Blogger italiane più famose del momento

Ormai Chiara Ferragni non ha più “l’esclusiva da influencer”: sono molte le emergenti che stanno attivando nuove e importanti collaborazioni con i brand del sistema moda. Non possiamo far a meno di notare la bellissima Alice Basso, veneta doc e moglie del famoso dj Mauro Ferrucci, blogger dai capelli nero corvino, occhi verdi da cerbiatta e labbra carnose. Alice ha uno stile molto rock dalle giacche in pelle, ai jeans super strappati, che non possono che sposarsi alla perfezione con i mille tatuaggi. Attualmente Mac Cosmetics ha scelto Alice come sponsor del marchio e la blogger non ha perso tempo postando numerosi tutorial di make up su Instagram. In seconda posizione troviamo Giulia De Lellis, romana doc, che dopo un passato burrascoso a Uomini e Donne è diventata diventa fashion blogger: il suo profilo Instagram conta 3,5 milioni di followers. La De Lellis collabora con numerosi brand, è una fashionaddict per eccellenza e da pochi anni ha lanciato un marchio di costumi da bagno, Bikini Lovers: le case di moda non perdono tempo per invitarla agli eventi e alle sfilate.

In terza posizione abbiamo Federica De Rosa, abruzzese doc, una fashion blogger che vive in mondo tutto rosa. La De Rosa collabora con numerosi brand e attualmente ha stretto una collaborazione con uno dei siti di e-commerce più famosi del momento, Asos. Lo stile di Federica ricorda molto quello di una Barbie alternativa. In quarta posizione abbiamo Giulia Valentina, occhi verdi, lunghi capelli neri e una carriera da modella. Ex fidanzata di Fedez è una delle influencer più famose del web: i marchi adorano l’eleganza di Giulia che ha stretto tante collaborazioni nel mondo della cosmesi, promuovendo prodotti di bellezza a partire dal marchio francese Givenchy. Infine troviamo in quinta posizione Giulia Latini, meglio conosciuta come Bionditudo. Romana doc, Giuliaa è una bionda dal carattere frizzante: non solo blogger ma anche designer industriale, collabora con numerosi brand di alta sartoria come Marinella Spose. Insomma, il fashion system è dominato dalle influencer.

Attenzione prima di Chiara c’è Kylie

La storia del mondo “fashion blogger” è molto complessa, c’è chi dice che la prima sia Chiara Ferragni e chi dice che la prima sia Kylie Jenner. La Ferragni attualmente su Instagram ha 15,9 milioni di followers, invece la più piccola delle sorelle Kardashian, Kylie ha 125 milioni di followers. Secondo questi dati statici, l’influencer per eccellenza è sicuramente Kylie senza nulla togliere alla nostra amata Chiara, che comunque sta portando al made in Italy grandi soddisfazioni.