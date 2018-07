Le foto di Diletta Leotta che ti lasceranno senza parole: ecco come è cambiata la conduttrice più chiacchierata dell’estate 2018

Da SkySport Diletta Leotta è pronta a fare il grande salto nel mondo dei reality e il prossimo anno sarà impegnata in campagna nelle faccende sentimentali degli agricoltori in cerca d’amore de “Il contadino cerca moglie” su FoxLife. Per premiarsi la bella conduttrice è partita per Porto Cervo, in Sardegna, assieme al fidanzato Matteo Mammì, responsabile dei diritti sportivi Sky e nipote dell’ex ministro Oscar. La conduttrice Sky di Catania, Diletta Leotta, classe 1991, è una delle giornaliste TV più chiacchierate dai giovani italiani amanti del calcio. La biondissima presentatrice si è laureata in Giurisprudenza alla LUISS di Roma con una tesi dal titolo Il contratto di lavoro sportivo, in seguito è divenuta un volto noto conducendo Sky Meteo, per poi passare al calcio. La sua bellezza è ben conosciuta, ma in molti la criticano per dei presunti ritocchini chirurgici, si pensa infatti che la ragazza sia ricorsa ad una rinoplastica e una mastoplastica additiva nel corso degli anni.

La carriera di Diletta Leotta è iniziata presto, come ha confessato lei stessa in un’intervista con La Stampa: “Da piccola nella mia Catania, ad Antenna Sicilia: intervistavo i bagnanti con una domanda del giorno. A 16 anni ho lavorato in un programma di calcio nella stessa tv. Poi un altro ancora, e intanto mandavo curriculum. Sky mi ha chiamata per il meteo a Roma, dove ho lavorato quattro anni e mi sono laureata in Giurisprudenza alla Luiss”. Quello però che lascia dubbiosi i fan di Diletta Leotta sono alcuni scatti online che ritrarrebbero la conduttrice da giovanissima.

Secondo alcuni Diletta sarebbe ricorsa in maniera anche molto evidente alla chirurgia estetica. “È assurda la sua trasformazione, nel prima e dopo: non corrisponde nemmeno l’apertura degli occhi, attaccatura capelli, ginocchia e caviglie…” si legge nei commenti dei fan che hanno rintracciato alcune foto della ragazza durante l’adolescenza. Pare infatti che la fonte sia il concorso di Miss Muretto, in cui compaiono le foto di quella che sembra essere Diletta Leotta a 15 anni ed il sito del Festival del Garda in cui c’è una certa Diletta Leotta di Catania che prese parte al concorso di bellezza nel 2007, molto simile a quella del concorso di Miss Muretto. Sarà veramente lei? Se così fosse la trasformazione sarebbe molto evidente…