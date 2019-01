“Chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire!”, così recita il noto proverbio e si sa che nel mondo dello star system la bellezza conta più di qualsiasi altra cosa al mondo. Le celebrity ne sanno poi una più del diavolo e sono sempre alla ricerca di nuovi trucchi, accorgimenti e trattamenti che possano esaltare la capigliatura, i lineamenti del viso e la morbidezza della pelle. Per essere attraenti le attrici ricorrono a creme fatte con ingredienti decisamente fuori dal comune, ma anche a prodotti naturali. Ah, ovviamente non badano a spese! L’obiettivo è uno solamente: restare giovani.

Partiamo da Gwyneth Paltrow che dice di aver provato di tutto, persino le punture d’api. L’attrice ha spiegato che queste ultime non solo hanno delle ottime proprietà lenitive, ma sono anche meglio del botox. «Faccio sempre da cavia per ogni nuovo trattamento. Li ho provati davvero tutti e sono aperta a qualsiasi cosa, anche a farmi pungere dalle api. Si tratta di un metodo antichissimo e la gente lo utilizza per eliminare infiammazione e cicatrici. Funziona davvero ma è anche dolorosissimo! Non dimenticherò mai quel dolore!», ha affermato la Paltrow, che ora ha “puntato” – pare proprio il caso di dirlo! – su un altro accorgimento – il veleno di vipera. Un’altra vip attentissima al fisico è Jennifer Lopez, la quale si è affidata al pompelmo. No, cosa avete capito, non lo beve mica! Lo annusa! L’odore di questo olio, inalato tre volte al giorno per 15 minuti, pare riduca l’appetito. In più il pompelmo agisce sulla ritenzione idrica e favorisce la digestione.

Chi è attentissimo alla chioma è Jennifer Aniston. L’ex moglie di Brad Pitt farebbe uso da sempre dello shampoo per le criniere dei cavalli. E non sarebbe la sola: anche Kim Kardashian e Demi Moore laverebbero i capelli con questo prodotto abbastanza costoso. Secondo i ben informati anche Sarah Jessica Parker, la protagonista di Sex and The City, seguirebbe da tempo le strambe abitudini delle colleghe. E voi?