Le 10 spiagge più belle d’Italia: ecco la classifica 2017 [FOTO]

Siete alla ricerca del posto perfetto per le vostre prossime vacanze estive? Se ciò che desiderate è scoprire spiagge bellissime in Italia come all’estero, non potrete non tenere conto dei classifica 2017 delle spiagge più belle d’Italia. Come rinunciare a trovare i posti più incantevoli che riserva il Bel Paese? Come di consueto il noto sito di prenotazione online TripAdvisor ha reso noti i vincitori del TripAdvisor Travelers’ Choice™ Beaches Awards 2017, ovvero la classifica decretata sulla base della qualità e quantità delle recensioni e del punteggio attribuiti alle spiagge dai viaggiatori su TripAdvisor negli ultimi 12 mesi. Quali quindi le spiagge più belle d’Italia quest’anno?

Se a salire sul gradino più alto del podio a livello mondiale è stata Baia do Sancho in Brasile, vincitrice “made in Italy” è la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, salita in un solo anno dal terzo al primo posto. Non solo un riconoscimento a livello nazionale per questa spiaggia lampedusana ma anche in Europa; essa infatti si è posizionata al quinto posto nella classifica del vecchio continente. Se la Sicilia si è guadagnata il gradino più alto del podio nella classifica 2017 delle spiagge più belle d’Italia, la Sardegna può dirsi soddisfatta come la Regione con il maggior numero di premi: ben cinque spiagge infatti delle dieci in classifica sono su quest’isola.

Ecco quindi di seguito la classifica 2017 completa delle spiagge più belle d’Italia:

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa (Agrigento) Cala Mariolu, Baunei (Ogliastra) Cala Goloritze, Baunei (Ogliastra) Cala Rossa, Favignana (Trapani) La Pelosa, Stintino (Sassari) Porto Giunco, Villasimius (Cagliari) Baia del Silenzio, Sestri Levante (Genova) Cala Bianca, Marina di Camerota (Salerno) Spiaggia di Tropea, Tropea (Vibo Valentia) Is Aruttas, Cabras (Oristano)

In copertina: Spiaggia dei Conigli, Lampedusa