Le 10 più grandi e potenti compagnie d’Europa

Forbes ha stilato la classifiche delle 10 compagnie più grandi e dal rank più alto d’Europa. Emerge un quadro economico diversificato in cui si distinguono punte di diamante provenienti dai più vari settori. Ecco quali sono i colossi europei che dominano l’economia del Vecchio Continente.

Al decimo posto si posiziona il Gruppo Bmw che vanta anche un ragguardevole global rank, ponendosi 45esimo a livello mondiale. Il Banco Santander sfoggia un rank nove in Europa e globalmente si piazza 37esimo, mentre ottavo si posiziona Nestlè, che a livello di rank globale è 33esimo. Settimo in Europa e ventinovesimo globalmente il colosso Total, preceduto da Axa, il cui global rank è al 26esimo posto.

Quinto troneggia Daimler, che si piazza 24esimo come global rank, mentre al quarto posto si delinea trionfale Bnp Paribas con un global rank che lo pone anch’esso 24esimo. Medaglia di bronzo per il colosso Volkswagen il cui global rank è 22esimo, mentre è Allianz a guadagnarsi la medaglia d’argento, secondo posto in Europa e 21esimo globalmente. Ma il primo posto è tutto di HSBC che se la passa molto bene anche come global rank, ponendosi 14esimo.