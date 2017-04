Le 10 aziende più forti e preziose del mondo secondo Forbes

Quali sono le 10 aziende più potenti e preziose del mondo? Forbes ha trovato la risposta, stilando la lista di queste magnifiche dieci. Iniziamo dal decimo posto, ricoperto da GE con un patrimonio di 36 bilioni di dollari, nell’ultimo anno l’azienda ha però registrato un meno 2%. Nono posto per Mc Donald’s che non accenna a perdere terreno con i suoi 39 bilioni di dollari di valore e un andamento statico negli ultimi 12 mesi. Ottavo scalino per Disney che con i suoi 39,5 bilioni di dollari registra un più 14% nell’ultimo anno.

Il colosso IBM si prende il settimo posto con un valore stimato di 41,4 bilioni di dollari, va però sottolineato che nel 2016 il brand registra un calo del 17%. Lo precede Toyota, che al contrario è in crescita dell’11%, e vanta un patrimonio di ben 42 bilioni di dollari e si gode il primato di essere l’unica casa automobilistica della lista. Vale 52,6 bilioni di euro l’azienda creata da Mark Zuckerberg che ha visto nell’ultimo anno una crescita ulteriore esplosiva del 44% e si prende il quinto posto. Quarta invece la bibita più famosa del mondo: la Coca Cola, che vale ben 58,5 bilioni di dollari e registra una crescita del 4%.

Veniamo al podio: terzo posto per Microsoft che ha reso Bill Gates l’uomo più ricco del mondo con un’azienda che vale 75,2 bilioni di dollari. Argento per il colosso Google con il vertiginoso patrimonio da 85,2 bilioni di dollari e un implemento del 26% negli ultimi 12 mesi. Oro per Apple che stacca tutti gli altri competitors largamente con i suoi 154 bilioni di dollari. Un risultato fuori da ogni competizione.