Lavori con stipendi più alti del 2017: Linkedin stila la top ten degli impieghi d’oro

Linkedin, il social network più diffuso finalizzato a far entrare in contatto le aziende con chi cerca lavoro, ha diffuso la classifica dei 10 lavori che nel 2017, garantiranno la più alta remunerazione sul mercato. Non soltanto stipendi d’oro, bensì maggiori possibilità di fare carriera. I compensi sono stati calcolati in dollari.

Al primo posto si piazza una professione che notoriamente gode di ottima fama: il medico ospedaliero annualmente può aspirare a un compenso di 222mila dollari, mentre la possibilità di un avanzamento di carriera è di 6 punti su 10. Il secondo posto dei mestieri d’oro è ricoperto dai farmacisti con una media di 123mila dollari guadagnati all’anno e 5 possibilità su 10 di carriera. Medaglia di bronzo per l’ingegnere settore vendite che può ambire a 80mila dollari con un avanzamento di carriera di 6 su 10 punti, oppure restando nel medesimo campo, l’ingegnere informatico con 140mila dollari annui e un notevole 8.0 in termini di prospettive di carriera.

Seguono il product manager (97500 dollari, 8.0 avanzamento carriera), l’analista finanziario (64mila dollari, 8.0 avanzamento carriera), il software manager (129mila dollari, 8.0 avanzamento carriera), il program manager (97mila dollari, 7.0 avanzamento carriera), il data engineer (100mila dollari, 8.0 avanzamento carriera) e – infine – l’infermiere specializzato di clinica (100mila dollari, 8. avanzamento carriera).