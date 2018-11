Lavorazione delle lamiere su misura per il fai da te: nuovi orizzonti per il design

Oggi i servizi di lavorazione delle lamiere su misura per il fai da te hanno fatto passi da gigante e sono sempre più utilizzati da architetti ed esperti di design per personalizzare strutture e per migliorare esteticamente parti sia interne che esterne alle abitazioni.

Negli ultimi anni il mercato della lattoneria ha registrato una notevole crescita. Le cause di tale sviluppo sono direttamente proporzionali all’assoluta versatilità di questi prodotti e alla varietà di materiali utilizzati per la loro realizzazione.

L'evoluzione del digitale, inoltre, oggi consente di reperire facilmente questo genere di articoli on-line.

Uno dei trend in crescita negli ultimi anni, infatti, è quello dell’utilizzo di materiali alternativi per realizzare i dettagli interni ed esterni di uffici e appartamenti. Tale orientamento coniuga non solo le esigenze estetiche, ma anche quelle relative all’ambiente: le finiture in lamiera sono totalmente riciclabili, richiedono poca manutenzione e sono durevoli nel tempo.

Le lamiere in metallo su misura impiegate per le finiture degli esterni

Uno degli usi più frequenti delle lamiere in metallo è senza dubbio quello destinato non solo alla copertura degli edifici ma anche – e sempre più frequentemente – all’abbellimento, conciliando risultati estetici con funzionalità particolari tipo, ad esempio, la protezione di un muro dall’acqua e dalle intemperie.

Le imprese attive nel settore della lattoneria si sono adeguate alle tendenze del mercato realizzando lamiere in metallo verniciato in diverse tonalità cromatiche per rispondere alle esigenze architettoniche più varie.

Anche per la coibentazione spesso si ricorre all’utilizzo delle lastre metalliche realizzate su misura come protezione degli edifici dalle intemperie, per salvaguardare le strutture costruite con materiali facilmente deperibili come il legno e il calcestruzzo e per favorire l’isolamento termico. O ancora, si può ricorrere alla lavorazione di lamiere su misura per la creazione di gronde e canali di scolo per lo smaltimento delle acque piovane.

Infine, molto spesso oggi le lamiere sono impiegate per la creazione di ringhiere, per la composizione di cancelli o per realizzare dettagli che rendono unica ogni abitazione.

Lavorazione delle lamiere su misura per la realizzazione di complementi d’arredo e rivestimenti interni fai da te

Gli ultimi trend dell’interior design vedono come protagonisti indiscussi i materiali alternativi alla plastica per la realizzazione di complementi d’arredo. Legno, rame, acciaio, alluminio sono tutti ottimi alleati per chi ha voglia di rimodernare la propria abitazione senza doversi imbattere in costi onerosi e soprattutto senza trascurare le esigenze ambientali.

La tendenza è molto in voga soprattutto all’estero: le attività commerciali utilizzano pallet come divanetti o tavolini, oppure lastre di metallo modellate ad-hoc come banconi per i bar o come supporti per le bottiglie di vino nelle enoteche.

Attraverso la lavorazione delle lamiere si può dare sfogo alla fantasia e creare librerie, mensole, orologi, supporti di ogni genere e addirittura rivestimenti su misura per le pareti interne. Basta davvero poco per realizzare il proprio progetto: la malleabilità delle lamiere, infatti, permette di modificarne la forma facilmente, dandoci la possibilità di adattarle alle esigenze estetiche più disparate. Così ogni creazione sarà unica nel suo genere e avremo la possibilità di arricchire le nostre abitazioni o i luoghi di lavoro con un tocco personale e di tendenza.