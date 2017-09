Lavorare da casa: le soluzioni d’arredamento perfette per i freelance

Da molti considerato un vero e proprio privilegio, lavorare da casa può essere spesso molto più difficile di doversi spostare ogni mattina. Ogni freelance o smart worker, infatti, conosce perfettamente la necessità di costruire un ambiente di lavoro stimolante e professionale anche all’interno delle proprie mura casalinghe.

Che si abbia a disposizione un vero e proprio studio o solamente un angolo con scrivania, quando si lavora da casa è importante organizzare uno spazio di lavoro che – seppur piccolo – riproduca perfettamente un vero ufficio. E’ proprio in quest’ottica che oggi vi proponiamo la collezione Home Office di Team 7: tutti gli arredamenti, che potete ammirare qui sotto, sono pensati per coniugare eleganza e funzionalità e perfetti quindi per creare un ambiente accogliente, pratico e che stimoli la produttività.

Photo credit: Courtesy of Ufficio Stampa ITALIA Blu Wom