Lavorare alla corte della Regina Elisabetta II: ecco come candidarsi, requisiti e posizioni aperte (GUIDA COMPLETA)

Se siete alla ricerca del lavoro, conoscete perfettamente la lingua inglese e siete disposti a trasferirvi, vi offriamo alcune interessanti offerte che potrebbero fare al caso vostro e che vi permetteranno di lavorare nell’entourage della Famiglia Reale inglese. La Royal Household, azienda della Corona guidata dalla Regina Elisabetta in persona, cerca periodicamente personale e al momento, tra le current vacancies, ci sono diverse posizioni che potrebbero interessarvi. “Imprescindibile supporto alla Royal Family, dando loro la possibilità di rispettare i loro doveri e servire la nazione”, scrivono nella pagina web di Buckingham Palace.

Le posizioni ricercate alla corte della Regina Elisabetta II

A Buckingham Palace cercano un Document Assistent a cui affidare il compito di catalogare documenti e reperti storici della collezione privata della Corona, ma anche un Visitor Assistent per accompagnare i turisti alla scoperta delle bellezze del Palazzo. Infine, opportunità di lavoro anche per un Energy and Environment Manager che dovrà guidare il dipartimento che si occupa di energia sostenibile.

Come candidarsi alla corte della Regina Elisabetta II

È possibile presentare le proprie candidature entro la fine del mese di luglio 2018 e inoltre è possibile scegliere sia lavori part time che full time. I dettagli per l’invio dei curricula si trovano sul sito ufficiale della casa reale. Se non fate in tempo a candidarvi per il mese di luglio, non disperate. Le posizioni infatti vengono aggiornate con cadenza regolare, per cui la Royal Household è sempre alla ricerca di nuove persone da inserire nel suo staff per servire la casa reale britannica.

