Laura Torrisi in montagna con Pieraccioni: poi la frase sibillina su instagram

Che Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni siano in ottimi rapporti, soprattutto per il bene della loro piccola Martina è cosa risaputa. La bellissima attrice ha diffuso sul suo profilo instagram degli scatti familiari: lei, Leonardo e la piccola Martina in vacanza sulle nevi delle Dolomiti.

In uno scatto si vede anche un’altra donna, non è chiaro di chi si tratti, ma quel che è certo – stando alle frasi disilluse della Torrisi una volta rientrata a casa – è che qualcosa deve averla ferita. Insieme alle foto della vacanza compare anche questa citazione (di Carla Casolari) che lascia intendere un forte moto di disillusione. “La musica è finita. Tutte quelle illusioni con i tuoi “per sempre” : menzogne per ingenui. Sei stanca. Non dibatterti, rassegnati; i sentimenti non si inventano: o ci sono o non ci sono”.

E ancora: “Finalmente sei tornata. In te, intendo. Era ora. Mi stavi annoiando con tutti questi sogni, questa meraviglia, questa idea malsana di anime che danzano all’unisono. Basta. Finiti i canditi. Ce l’hanno fatta tutti prima di te, imperatori e straccioni. Punto. A capo. E via di nuovo tra le stelle”. Tutto sembra riferirsi a un tira e molla eterno…