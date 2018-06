Laura Pausini look Versace per concerto a Cuba: classe e forma fisica perfetta

Laura Pausini ha scelto di vestire Versace per il suo concerto a Cuba. La prima volta a Cuba in 25 anni carriera, la star italiana famosa in tutto il mondo, ha realizzato uno dei suoi sogni nel cassetto. Eccellente esibizione – la cantante emiliana è stata ospite speciale dei Gente de Zona, che hanno tenuto un concerto dinanzi a 250mila spettatori, e si è esibita nella versione spagnola di “La solitudine”, “Non c’è”, “Strani Amori” e “Nadie ha dicho”, quest’ultimo brano che ha lanciato il suo nuovo progetto artistico – che meritava un look sofisticato e all’altezza dell’occasione a dir poco speciale.

La cantante ha infatti puntato tutto sull’eleganza di Versace, sfoggiando un abito chemisier dall’iconica fantasia barocca del brand, facente parte della collezione-tributo presentata da Donatella Versace qualche mese fa. Per completare il tutto ha scelto una cintura nera con una fibbia che riproduce il simbolo della Maison, orecchini a cerchio dorati, bracciali in pelle e borchie. I capelli sciolti e lisci, a media lunghezza. In splendida forma fisica, la Pausini ha perso 16 kg grazie ad una dieta che nel corso dell’ultimo anno le ha regalato una silhouette invidiabile. L’artista sul palco di Cuba ancora una volta ha dato prova di essere una donna di gran classe e icona di stile.

Come lei stessa ha rivelato, grazie alla dieta SDM ideata dal professor Blackburn dell’Università di Harvard, è dimagrita 16 kg in circa 12 mesi. Un regime alimentare piuttosto rigido, quello seguito, basato sulla parziale eliminazione dei carboidrati a favore di alimenti ricchi di proteine. Ora la cantante continuerà di sicuro un regime alimentare di ‘mantenimento’ per restare in ottima forma fisica come l’abbiamo sul palco di Cuba.