Laura Chiatti foto senza trucco, l’attrice si mostra in giro per Roma senza make up ed è comunque bellissima. Sposata dal 2014 con il collega Marco Bocci, con cui ha avuto due figli, l’attrice 36enne è stata immortalata in strada con un look un po’ ‘trasandato’ ed i capelli raccolti: Laura si mimetizza tra la folla, una mise che non dà certo nell’occhio per eleganza e nemmeno un filo di trucco. La sexy attrice è dedita ai suoi figli e nel suo atteggiamento non c’è alcun atteggio da diva. Semplice come sempre, la 36enne se ne va in giro per Roma ed è una mamma come tante.

A spasso con i figli Enea e Pablo, indossa una gonnellona con sorpresa laterale: il super doppio spacco è sexy e mette in evidenza le sue magre gambe. Ai piedi delle semplicissime sneakers bianche. La Chiatti indossa maglione a lupetto di colore rosso mattone ed i capelli sono raccolti sulla nuca. Qualche ciuffo le cade sulla fronte e le camuffa il viso. Passata la paura per il ricovero di Marco Bocci, la bella Laura, che solitamente molto riservata quando si tratta di figli, si mostra in pubblico proprio con i suoi piccoli, non curante dei paparazzi che la seguono e la fotografano.

Il suo look affatto appariscente, svela comunque il dettaglio sexy nel gonnellone largo lungo alla caviglia, ma con maxi spacco. In uno scatto la Chiatti solleva gli occhiali da sole con lenti a specchio e si può vedere chiaramente come l’anti diva romana – diversamente da molte sue colleghe – ha il coraggio di mostrarsi in giro in versione ‘acqua e sapone’. Il risultato è lodevole perché Laura Chiatti è bellissima anche così! Certo, quando l’attrice si accorge che il paparazzo le sta dando la caccia, la sua espressione appare decisamente infastidita …