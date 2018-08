Laura Chiatti, confessione hot su Marco Bocci: "A letto..."

Laura Chiatti e le rivelazioni hot sul marito Marco Bocci. Tutto è iniziato nel momento in cui ha postato su Instagram una foto dell’attore di Squadra Antimafia – dal forte tasso di machismo – mentre era impegnato sotto il sole cocente a pulire il giardino con l’aspirafoglie: jeans, bretelle e niente maglietta. Senza dubbio un bel vedere per le donzelle affezionate all’attore. Una fan, però, è andata controcorrente, mettendo in dubbio la virilità di Bocci. Una fan, alquanto attenta ai dettagli, ha scritto a Laura Chiatti che la virilità del suo uomo – l’attore Marco Bocci – viene meno per un dettaglio particolare. Si tratta dell’orecchino che si vede nella foto in questione sull’orecchio destro. La Chiatti non è proprio d’accordo e così ecco che arriva tuona: “Ma ti sembrerà a te che perde virilità… Io amo gli uomini con gli orecchini, la virilità va vista sotto le coperte bella mia, non con i ciondoli appesi alle orecchie”. La stilettata di Laura Chiatti non ha certamente alcunché di volgare ma certo sottintende che il buon Marco abbia virilità da vendere ovunque. L’intervento non poteva che generare un’ondata di spifferi da parte delle fan: “Concordo”, “Hai vinto”, “Muoio”, “Io purtroppo sotto le coperte con lui non ci posso stare però garantisco che orecchino o no la sua virilità si vede… eccome se si vede”.

“Felice compleanno amore mio”, ha scritto Laura Chiatti su Instagram in occasione dei 40 anni del marito Bocci. L’attore, invece, ha messo in bella mostra sul suo profilo il regalo della moglie: “E poi tua moglie ti fa trovare il casco di Ayrton Senna”. Infatti il breve video postato da Marco fa vedere alla ‘piazza’ social il dono della Chiatti che, tra l’altro, ha riservato un ulteriore pensiero al suo amore, scrivendo sotto al post “Nulla è prezioso come te”. Per l’attore non poteva esserci regalo più azzeccato visto che da sempre è un gran tifoso e appassionato di automobilismo e Formula.

La giornata di oggi, invece, si è aperta nel peggiore dei modi per Laura Chiatti. L’attrice italiana, infatti, è stata colpita da un gravissimo lutto. La donna, su Instagram, ha sottolineato la grave perdita: si tratta della nonna – a cui lei era parecchio affezionata – che Laura ha salutato con un toccante messaggio sui social network.