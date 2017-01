Laura Chiatti a Pitti inviperita: “I miei capelli così a causa dei fotografi cani”

Ospite a Pitti Bimbo, la bella Laura Chiatti, si è trovata in una situazione che pare averle fatto perdere le staffe in maniera feroce. La neo mamma bis ha sfoggiato una pettinatura che in molti hanno criticato, nella fattispecie è finita nell’occhio del ciclone la nuance di biondo che, negli scatti, qualcuno ha definito “giallo evidenziatore.

“A tutti i poveri limitati di mente che criticano i miei capelli, vorrei dire questo color giallo evidenziatore è merito di fotografi cani che non riesco a capire che tipo di luce possono aver usato per renderlo così” con questa tranciante spiegazione la bella Laura ha risposto alle critiche sui suoi social.

In seguito aggiunge, sempre con tono piccato, che la tinta sfoggiata sia un’esigenza di copione relativa al film che sta girando proprio in questo periodo.