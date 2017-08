Laura Bosetti profumi, al Pitti Fragranze 2017 arriva “Essenzialmente Laura”: i segreti di Taif

In occasione della quindicesima edizione del salone internazionale Pitti Fragranze, Laura Bosetti Tonatto presenta quattro nuove fragranze e la collezione “I segreti di Taif”, un trattamento completo per il viso a base della prodigiosa rosa di Taif. Il tema che ha ispirato le novità di Laura è la semplicità. Note familiari e spontanee realizzate per decifrare sulla pelle l’arte della profumeria e l’incanto degli elementi primordiali:

Flora

La dea romana della fioritura intensa e delicata, rappresenta la gioia vitale della Natura. Note dominanti: camelia e gardenia Famiglia olfattiva: Florale-Fleuri

Bosco

Una passeggiata tra alberi centenari, maestosi e silenziosi Note dominanti: cedro e quercia Famiglia olfattiva: Boisée-fumée

Mare

Per immergersi nel mare profondo ed ancestrale Note dominanti: mare. Famiglia olfattiva: Florale-Marin

Pepè

Il fascino giovane e colorato, ritmato e sorprendente del pepe. Dedicato a Pedro e alla sua bella voce Famiglia olfattiva: Boisée-épicé.

Ne “I Segreti di Taif”, la semplice formulazione consiste nell’abbinamento dell’olio essenziale di rosa di Taif ai concentrati delle parti più nobili, e non untuose, degli oli di oliva, sesamo e mandorle dolci. Le materie prime, estratte con le tecnologie più innovative, mantengono intatte le proprietà emollienti, nutrienti e fisiologiche, tonificano l’epidermide, stimolano il rinnovamento cutaneo e soddisfano le esigenze di tutti i tipi di pelle. Alla base della collezione Essenzialmente Laura c’è la ricerca di materie prime straordinarie, tutte certificate Ifra, e un confezionamento semplice, ma non banale, che permette di proporre al pubblico prezzi equilibrati.