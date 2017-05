Laura Biagiotti ricoverata per un malore: la situazione è grave, si trova in rianimazione

Situazione critica per la stilista e designer Laura Biagiotti: l’imprenditrice si trova infatti ricoverata presso l’ospedale laziale Sant’Andrea presso il reparto di rianimazione. Nella giornata di ieri, intorno alle 20, la donna ha accusato un malore, i soccorsi l’hanno raggiunta presso la sua casa a Guidonia e condotta alla clinica in seguito di un arresto cardiocircolatorio.

La donna, al momento, stando alle indiscrezioni trapelate, sarebbe in gravi condizioni: si attende nelle prossime ore un bollettino medico. La figlia, Lavinia Biagiotti Cigna, ha lasciato Londra dove si trovava per lavoro tornando immediatamente a Roma. Lavinia è anche la vicepresidente del gruppo Biagiotti dal 2005; le due donne hanno creato un virtuoso esempio imprenditoriale di successo al femminile. La stilista aveva appena festeggiato l’importante traguardo di 50 anni di attività.

Prima di essere affiancata nella gestione dell’impresa dalla figlia Lavinia era stata al fianco di Laura la madre Delia. La trepidazione per conoscere lo stato di salute di questa bandiera del Made in Italy è crescente di ora in ora.