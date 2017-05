Laura Biagiotti dichiarata la morte cerebrale dal bollettino medico

Si era capito dalle prime indiscrezioni che le condizioni di salute della designer e stilista Laura Biagiotti fossero particolarmente critiche. La donna, ricoverata dopo un arresto cardiocircolatorio avvenuto nella serata di ieri si trova in rianimazione; i medici hanno subito parlato di condizioni gravissime. Il bollettino medico diffuso negli ultimi minuti ha purtroppo confermato i timori.

Si parla di morte cerebrale per la 73enne: “Le manovre rianimatorie, avviate a quanto riferito già prima che la paziente giungesse in ospedale e poi ripetutamente effettuate presso il nostro Pronto Soccorso hanno consentito la ripresa dell’attività cardiaca, ma il quadro clinico e gli accertamenti effettuati attestano un grave danno cerebrale di tipo anossico. La signora Biagiotti è ricoverata in Terapia Intensiva in condizioni gravissime e stanno per essere avviate le procedure per l’accertamento strumentale della condizione di morte cerebrale“. Queste le parole dei medici attraverso l’ufficialità del bollettino.

Pare dunque che le speranze per questa icona del made in Italy siano pressoché estinte. Si attendono ulteriori informazioni dall’ospedale presso il quale la Biagiotti si trova ricoverata.