Indossa solo borse firmate Launer, manifattura 100% british. Stiamo parlando della Regina Elisabetta II, che vanta nel suo guardaroba più di 200 bags, tutte rigorosamente Launer. Per sua Maestà, come per ogni donna del resto, la borsa non è soltanto un accessorio. Per Queen Elizabeth è davvero tutto, non potrebbe fare alcuna visita ufficiale senza e nell’immaginario collettivo quando si pensa alla Regina di Inghilterra la si immagina con cappello e borsetta alla mano.

Da oltre sessant’anni sua Maestà, infatti, si mostra al pubblico con la borsa appoggiata con eleganza sull’avambraccio, un dettaglio questo che è diventato col tempo un tratto distintivo, che la rende un’icona di stile, oltre che pop. Più importante della corona stessa se vogliamo, come appare chiaro nella serie tv The Crowe dove si vede che anche nel privato la Regina non fa a meno della sua borsetta, quasi fosse un feticcio, la «bambola preferita» di una bambina. Nello stesso romanzo di Alan Bennett La sovrana lettrice pubblicato nel 2007 la regina non si separa dalla sua amata borsa e nasconde in quest’ultima i libri da leggere.

Al di là della finzione letteraria è evidente come la bag sia diventato un elemento importante, un tassello fondamentale per rappresentare e comprendere pienamente sua Maestà. Eh già, perché la borsa veicola messaggi in codice che la regina rivolge al suo staff – se ad esempio la borsa passa da un braccio all’altro qualcuno deve intervenire per liberare sua Maestà da una conversazione noiosa – ma contiene pure oggetti che appartengono propriamente all’universo di Elisabetta II, secondo i ben informati nella bag di quest’ultima ci sarebbero uno specchietto, delle caramelle, gli occhiali da vista, un rossetto e qualche spicciolo per le offerte in chiesa. Insomma all’interno la borsa della Regina non è diversa da quella di una donna comune.

Interesserà però ai lettori sapere che la storia dell’azienda di pelletteria Launer si è legata a quella della famiglia reale grazie alla Regina Madre, che per prima ha iniziato ad acquistare queste bags molto comode ed eleganti. Evidentemente la passione è stata trasmessa da madre in figlia. E pensare che la Launer ha rischiato addirittura il fallimento, se non fosse stato per l’intervento di Gerald Bodmer a cui si deve il merito di aver tirato avanti il brand che vanta una clientela tendenzialmente benestante e fuori dal comune. Basta fare il solo nome della Regina. Del resto le cifre non sono proprio per tutte le tasche: le versioni basic dei due modelli prediletti da Elisabetta II, stando alle cifre presenti sul sito, oscillano tra i 2128 e i 2296 euro esclusi i costi di spedizione. La regina è in buona compagnia: ad acquistare borse Launer anche Margaret Tatcher, Camilla Parker Bowles e Judy Dench.