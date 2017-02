Latte di Unicorno, la bevanda cool che fa impazzire New York (ricetta)

A New York sono tutti pazzi per Unicorn Latte, ovvero il latte di unicorno. Certo che lo sappiamo: gli unicorni non esistono ma, nell’ultimo periodo, sono considerati particolarmente cool, come i fenicotteri. Fenomenologia sociale curiosa, non c’è che dire, al punto che i newyorchesi più chic ora bevono soltanto latte di unicorno.

I gestori del The End di Brooklyn si sono inventati questa bevanda che ha fatto impazzire la città. “Il massimo dello psichedelico che puoi ottenere senza l’uso di droghe. Volevamo che le persone si sentissero meglio dopo essere state qui” raccontano Bret Caretsky e Madeleine Murphyche che hanno lanciato una moda. Quali sarebbero le proprietà di questa bevanda già diventata leggendaria? “Volate alto con il nostro Unicorn Latte. Ricostituente, tonificante, apporta chiarezza mentale. Perfetto da bere prima di una sessione di yoga o meditazione”. Così viene presentata dagli inventori. E se proprio volete esagerare e lanciarvi nella preparazione di questo nettare ecco la ricetta.

1 tazza ½ di anacardi lasciati a mollo in acqua per 4 ore, oppure una tazza e ½ di latte di cocco; 3 tazze e ½ di acqua a basso tasso minerale; 1 baccello di vaniglia privato dei semi; 50 ml di succo di zenzero; 50 ml di succo di limone; 1 cucchiaio di estratto di spirulina Blue Majik (o altra spirulina in polvere); 1 cucchiaio di polvere di maca; 3 datteri Medjool al naturale o l’equivalente quantità di miele; polvere di spirulina e confettini o fiori colorati per decorare. Unite tutti gli ingredienti nel bicchiere del frullatore e azionatelo fino a ottenere una crema liscia e decorate.