Lapo Elkann torna in Italia: nonostante lo scandalo lui ha voluto esserci, ecco dove

Lapo Elkann immortalato a Portofino dal settimanale Diva e Donna. Dopo lo scandalo che ha travolto il rampollo di casa Agnelli a New York, quando in seguito a un simulato sequestro finalizzato ad estorcere soldi alla sua famiglia, per Lapo sono iniziati i guai giudiziari.

Si erano rincorse molte voci circa l’ipotesi di una ricovero riabilitativo negli States per Elkann, invece lo vediamo elegante, in doppiopetto grigio, che da solo partecipa alla funzione funebre della direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani. Lo sguardo dell’uomo è triste e corrucciato e sulla testa fa capolino un vistoso cerotto bianco. L’abbigliamento è impeccabile, i capelli ingellati e ordinati, la camicia bianchissima.

All’interno della piccola Chiesa di San Giorgio, è stato proprio Lapo a distribuire i foglietti delle letture, ma chi era presente lo descrive con lo sguardo cupo e pensieroso; il 25 gennaio ci sarà l’udienza in cui dovrà rispondere di falsa denuncia.