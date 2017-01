Lapo Elkann: la prima frase pubblica dopo lo scandalo

Dopo lo scandalo che ha nuovamente travolto in territorio statunitense il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann, l’uomo aveva fatto sparire le sue tracce. L’unica apparizione pubblica in questo lasso di tempo, in attesa del processo che inizierà il 25 gennaio, è stata per il funerali a Portofino della direttrice di Vogue, Franca Sozzani.

Immortalato durante quella triste occasione Lapo faceva mostra di un vistoso cerotto sulla fronte, sguardo triste e andatura mesta. Nella giornata di ieri l’uomo è tornato a postare sul suo profilo Instagram dopo un periodo di lunga assenza. Nessuna parola circa lo scandalo che l’ha travolto, bensì un pensiero dedicato a Martin Luther King. Una foto che ritrae il rivoluzionario con la scritta “Tieni vivo il sogno” campeggia sulla profilo di Lapo.

“Equality and freedom are a right we should all have and not a dream anymore Uguaglianza e libertá sono un diritto che oggi dovremmo avere tutti e non più solo un sogno” con questo commento il nipote dell’Avvocato ha deciso di tornare a parlare pubblicamente, ignorando completamente gli ultimi accadimenti a favore di un “pensiero più grande”.