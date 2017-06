Lapo Elkann in forma strepitosa paparazzato in Liguria: chic e risorto in grande stile (foto)

Il settimanale Chi mostra un Lapo Elkann in splendida forma in vacanza in Liguria

Un ritorno in grande stile quello di Lapo Elkann, rampollo di casa Agnelli paparazzato dal settimanale Chi che pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 7 giugno, le sue immagini, in vacanza in Liguria. L’imprenditore, che da qualche mese si faceva vedere pochissimo in pubblico, appare in forma strepitosa: asciutto, muscoloso e, soprattutto pronto a dettare le regole dell’eleganza per l’estate 2017.

In una foto, infatti, si vede mentre indossa un costume da bagno da surfista a disegni optical da lui stesso disegnato per una celebre marca di beachwear. In un’altra, scattata mentre si reca al ristorante, è vestito secondo i dettami della moda uomo giovane 2017: t-shirt con scollo a V, infilata nei jeans a effetto vintage con risvolto arrotolato a mano e morbidi mocassini senza calze.

A vedere Elkann in questi scatti pare proprio che il rampollo abbia saputo risorgere dalle proprie ceneri e non è la prima volta che Lapo mostra di avere una tempra del genere. I tanti scandali che l’hanno travolto non sono mai riusciti a impedirgli di tornare a galla a testa alta e anche questa volta non ha fatto differenza.