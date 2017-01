Lapo Elkann addio ai social: “Grazie a tutti ma scelgo la vita reale”

Non lo considera un addio ma un arrivederci, così Lapo Elkann dopo l’ennesimo scandalo newyorchese che l’ha travolto, ha consegnato ai social il suo saluto virtuale prima di chiuderli e scegliere di non condividere più la sua vita privata sul web.

“Vorrei ringraziare tutti i follower del mio account – coloro che mi stimano, e (perché no) anche quelli che hanno espresso opinioni diverse che meritano comunque rispetto. Tutti assieme mi avete spronato a migliorare. Oggi, però, comincia una nuova fase per me – personale e professionale – e la vorrei vivere nella vita reale, “offline”, anziché in quella virtuale. Questo non vuole essere un addio, semmai un arrivederci. Grazie a tutti di tutto, Lapo“.

Un messaggio educato con il quale il rampollo di casa Agnelli 39enne mostra di saper reagire alle critiche con grande aplombe. Si sa che attraverso i social ci si imbatte spesso nei tanto sgradevoli haters che, schermati dalla sicurezza dell’anonimato, non lesinano critiche e offese feroci. Le pacate parole di Lapo, in questo contesto, assumono ancor più valore umano.